Из Москвы в Кострому через Ярославль будет ходить вторая «Ласточка»

С 12 декабря из Москвы в Кострому с остановками в Ростове, Ярославле и Нерехте будет ходить еще один поезд «Ласточка». ФОТО: СЖД

С 12 декабря из Москвы в Кострому с остановками в Ростове, Ярославле и Нерехте будет ходить еще один поезд «Ласточка».

Отправление из Москвы – ежедневно в 6:25, прибытие в Ярославль – в 9:24. Отправление из Ярославля – в 19:19, в столицу поезд будет прибывать в 22:15.

Для пассажиров младше 21 года и старше 60 лет действует скидка на билет в 30%. Если билеты покупаются по тарифу «Туда-обратно», стоимость обратного билета уменьшается на 20%.

В «Ласточке» действует три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый.