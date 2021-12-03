В Ярославской области нашли мертвой пропавшую мать двоих детей

Пропавшую в середине ноября женщину нашли мертвой. ФОТО: группа "ЯрСпас"

В Рыбинске Ярославской области прекратили поиски 23-летней матери двоих детей. Женщину нашли мертвой.

- Найдена, погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, - написали волонтеры в группе «ЯрСпас».

- В Мариевке за автомойкой нашли, - уточнили в комментариях под постом.

Алена Р. исчезла 14 ноября – ушла из дома и не вернулась. Правда, ее супруг заявил о пропаже только спустя несколько дней. По словам матери мужа Алены, женщина уходила из дома не раз.

- Но находили или сама приходила. Но чтобы так надолго, это в первый раз, - написала 23 ноября в соцсетях свекровь жительницы Рыбинска.

По предварительной информации, смерть женщины не носит криминальный характер.