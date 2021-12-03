В Ярославле скончался почетный гражданин города Турсун Ахунов. ФОТО: страница Артура Ефремова, "Фейсбук"

3 декабря скончался почетный гражданин Ярославля Турсун Ахунов. Ему было 84 года. Причины смерти пока не называются.

- Несчастье произошло этой ночью. Мой друг, пример и наставник. Скорблю, - написал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Всю свою жизнь Турсун Абдалимович посвятил промышленности. В 1966 году начал работать инженером-конструктором в объединении «Автодизель», в 1978-м стал главным инженером «Пролетарской свободы». Ярославский электромашиностроительный завод возглавил в 1984 году.

В 2018 году Турсуну Ахунову присвоили звание «Почетный гражданин Ярославля».

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким Турсуна Абдалимовича