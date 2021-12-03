В Рыбинске в пустующих цехах завода откроют арт-кластер. ФОТО: администрация Рыбинска

В пустующих цехах завода в Рыбинске планируют открыть арт-кластер, сообщает администрация города. Закрывшийся некогда завод за Волгой приобрело предприятие «Мега-пак»: в одной части завода наладили производство полиэтиленовой пленки, а вторая часть на данный момент никак не используется. Ее-то и решили переоборудовать в пространство для творчества рыбинской молодежи.

Превращение промышленных зон в арт-пространства – мировой тренд. Заброшенные фабрики перестраивают под отели, парки развлечений, музеи и концертные площадки. Рыбинск решил последовать этому примеру.

- Первым шагом стал фестиваль уличного искусства, который прошел в октябре этого года. Тогда молодые художники из разных городов страны украсили скучные промышленные стены граффити, - рассказал руководитель завода Дмитрий Демин.

Сейчас компания собирается провести конкурс среди молодых архитекторов и дизайнеров – они помогут заводу оформить въездную зону.

Пока еще не совсем ясно, какие арт-пространства появятся в бывших цехах. Возможно, это будет студия ирландских танцев, площадка для киберспорта, крытый скалодром, скейт-парк или место встречи музыкантов, художников, писателей.

- Мы заинтересованы в преобразовании промышленных зон в арт-кластеры. Особенно если есть цель привлечь и занять молодежь, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.