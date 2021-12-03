В Успенском храме Ярославля распишут стены. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии

Успенский кафедральный собор, который построили к 1000-летию Ярославля, начали готовить к росписи. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославской епархии.

- На этой неделе строители приступили к расчистке стен в центральном алтаре. Во всем центральном храме будут воздвигнуты леса, все стены расчистят, на них нанесут новую грунтовку и вновь покрасят, - уточнили в епархии.

Первые работы по подготовке Успенского собора к росписи начались еще год назад. За это время мастера очистили, загрунтовали и покрасили стены в притворе и галерее собора.

На время ремонта службы, которые ведет митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, будут проходить в Казанском женском монастыре. Ежедневные богослужения планируют проводить в приделе великомученика Пантелеимона.