В Ярославской области открылся обновленный Краснооктябрьский сельский дом культуры Фото: Правительство Ярославской области

В Борисоглебском районе Ярославской области после капитального ремонта открылся Краснооктябрьский сельский дом культуры. На его реконструкцию было потрачено около 15 миллионов рублей.

- На выделенные средства проведен капитальный ремонт кровли и фасада здания, отремонтированы зрительный, танцевальный, спортивный и тренажерный залы, фойе, помещения библиотеки, музея, санузлов и другие. Также закуплены мебель, современное оборудование, - рассказали в правительстве региона.

Этот Дом культуры служит творческим пространством для 700 человек, которые живут в шести близлежащих населенных пунктах. В ДК работают 18 коллективов, в которых занимаются более 160 человек.