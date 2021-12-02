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Общество2 декабря 2021 15:50

В Ярославле пройдет книжная ярмарка в помощь бездомным животным

Все собранные средства пойдут ярославскому приюту
Влада Красоткина
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В ТРЦ «Фреш!» пройдет благотворительная книжная ярмарка "Читай в поддержку животных". Фото: группа "Чистое сердце"

В ТРЦ «Фреш!» пройдет благотворительная книжная ярмарка "Читай в поддержку животных". Фото: группа "Чистое сердце"

12 декабря с 12:00 до 18:00 часов во Фрунзенском районе Ярославля в ТРЦ «Фреш!» пройдет благотворительная книжная ярмарка "Читай в поддержку животных". Все средства, собранные с продажи книн на ярмарке, пойдут в помощь приюту «Ковчег».

- Мы принимаем от горожан книги и продаем их по минимальной стоимости, чтобы вовлечь в чтение большее количество людей и дать книгам вторую жизнь, а все вырученные средства будут отправлены в поддержку бездомных животных. Стоимость абсолютного большинства книг - 30 рублей. На этой ярмарке будет много книг, которые еще там не были представлены, - рассказали в группе "Чистое сердце".

Книги можно принести в торговый центр пятого декабря с 14:00 до 18:00. Если вы хотите помочь приюту еще, то во время благотворительной акции волонтеры с удовольствием примут корм - "Чаппи".