В Рыбинске поставили елку из обрезок деревянных досок Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на Комсомольской площади перед Дворцом молодежи поставили необычную елку. Она сделана из обрезок досок, которые предварительно разукрасили в разные цвета.

- Наша конструкция носит название «Молодежная елка». Построили ее из обрезок досок с пилорамы. Сейчас докрашиваем елку, вбиваем в нее гвоздики, на которые развесим украшения, - рассказала директор Дворца молодежи Мария Гонулева.

Украсят елку сами местные жители – до 10 декабря они могут принести свои варежки и перчатки, которые потом повесят вместо обычных елочных игрушек.