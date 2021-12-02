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Происшествия2 декабря 2021 14:40

Житель Ярославля причинил сотруднику полиции физический вред

Инцидент произошел в дежурной части Кировского района
Анастасия Голубева
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Житель Ярославля причинил сотруднику полиции физический вред

Житель Ярославля причинил сотруднику полиции физический вред

Фото: СУ СКР по Ярославской области

28-летний житель Ярославля подозревается по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Мужчина находился в дежурной части полиции по Кировскому району и вел себя противоправно. Немного погодя, он начал выражать сотруднику полиции свое недовольство по поводу его действий, хотя они носили законный характер.

После этого, подозреваемый и вовсе перестал управлять собой и причинил представителю правоохранительных органов физический вред.

- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные действия. Санкция по соответствующей статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.