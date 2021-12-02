В поселке Ярославской области пропала 64-летняя женщина

В этот день женщина ушла из дома. Фото: поисковый отряд "Партизан".

28 ноября в поселке Константиновский Ярославской области пропала 64-летняя Наталья Крылова. В этот день женщина ушла из дома и до сих пор о ее местонахождение ничего неизвестно.

- Рост Натальи Сергеевны 154 сантиметра, она плотного телосложения, глаза серо-голубого цвета. В день исчезновения была одета в сиреневую куртку-пуховик до колен, черные брюки, а обута в синие сапоги-дутики, - рассказали в поисковом отряде "Партизан".

Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто видел Наталью Сергеевну или может сообщить какую-либо информацию о ее исчезновение, просим сообщить в полицию по телефонам 8(48533)-7-08-96, 8(48533)-2-31-12, либо волонтерам 8(930)-1-165-165.