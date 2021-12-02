В салонах Tele2 теперь можно получить заказы из СберМегаМаркета

Салоны Tele2 стали еще удобнее. Фото: ООО «Tele2 Россия»

Оператор установил постаматы логистической компании экосистемы Сбера в своей розничной сети. По словам директора Tele2 Retail Дениса Голещихина, проект позволит клиентам совместить поход в салон связи с получением посылок из интернет-магазина – например, из СберМегаМаркета. Также при помощи сервиса можно сделать отправление родственникам или друзьям в другой город, уточняет пресс-служба оператора.

Клиенту придет sms с индивидуальным кодом и информацией о том, когда посылку можно забрать в салоне связи Tele2 по указанному адресу. Чтобы открыть ячейку, получатель просто вводит код на клавиатуре постамата. Так же удобно и просто отправлять посылки. Оформить доставку можно в приложении СберБанкОнлайн или на сайте компании. После оплаты клиент в sms получает код, по которому откроется забронированная ячейка. Разместив посылку, в меню постамата клиент подтверждает операцию командой «Загрузил успешно».

В салонах оператора уже работают постаматы PickPoint. Это направление доказало свою эффективность, Tele2 фокусируется на его развитии.

Совместный проект с компанией СберЛогистика стал очередным шагом в модернизации розничной сети Tele2 в рамках концепции «Другие правила». Инновационный digital-подход и развитие новых сервисов помогают предлагать клиентам салонов связи услуги за рамками телекома.