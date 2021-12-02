Дольщики проблемного дома ООО «Монблан» получат денежные компенсации Фото: Правительство Ярославской области

С 1 по 13 декабря дольщики проблемного дома ООО « Монблан» могут подать заявление на получение компенсаций. Претендовать на нее могут 74 человека. Получить свои квартиры в доме на улице Сосновой ярославцы должны были еще в 2016 году. Потом сроки перенесли на 2018 год, но застройщик вновь их сорвал.

- Руководитель компании находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», - сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство региона взяло ситуацию на контроль. Первый этап строительства завершили с привлечением средств инвестора. Ключи от квартир получили 260 семей. Готовность второго этапа составляет 30%. В Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства было направлено ходатайство о выплате денежных компенсаций обманутым ярославцам. В октябре этого года ходатайство удовлетворили.

Заявления принимают специалисты Фонда защиты дольщиков по предварительной записи. Планируется, что все участники долевого строительства получат компенсации на свои счета в течение 10 дней.