Жительницу Рыбинска из-за долгов по коммуналке выселили из квартиры в общежитие

Жительнице Рыбинска из-за долгов за коммунальные услуги пришлось переселиться из квартиры в общежитие Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительнице Рыбинска из-за долгов за коммунальные услуги пришлось переселиться из квартиры в общежитие. Более полугода женщина не оплачивала счета и накопила долг.

- Уважительных причин для не внесения платежей гражданка не имела. Уведомления о необходимости погасить задолженность, в которых содержалось предупреждение о расторжении договора социального найма и выселении из жилого помещения, женщина игнорировала, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В итоге суд принял решение о переселении неплательщицы из квартиры в общежитие. Однако женщина не горела желанием это делать и не обращала внимания на уведомления от приставов.

Только когда приставы приехали в квартиру, жительница Рыбинска поняла, что других вариантов нет, собрала свои вещи и сдала ключи от квартиры.