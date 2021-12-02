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Общество2 декабря 2021 11:45

Жительницу Рыбинска из-за долгов по коммуналке выселили из квартиры в общежитие

На переезд женщина согласилась только когда к ней пришли судебные приставы
Полина Вачнадзе
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Жительнице Рыбинска из-за долгов за коммунальные услуги пришлось переселиться из квартиры в общежитие

Жительнице Рыбинска из-за долгов за коммунальные услуги пришлось переселиться из квартиры в общежитие

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительнице Рыбинска из-за долгов за коммунальные услуги пришлось переселиться из квартиры в общежитие. Более полугода женщина не оплачивала счета и накопила долг.

- Уважительных причин для не внесения платежей гражданка не имела. Уведомления о необходимости погасить задолженность, в которых содержалось предупреждение о расторжении договора социального найма и выселении из жилого помещения, женщина игнорировала, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В итоге суд принял решение о переселении неплательщицы из квартиры в общежитие. Однако женщина не горела желанием это делать и не обращала внимания на уведомления от приставов.

Только когда приставы приехали в квартиру, жительница Рыбинска поняла, что других вариантов нет, собрала свои вещи и сдала ключи от квартиры.