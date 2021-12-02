Энергетики реконструируют электрические сети в поселке Ле-Вилль Ярославского района

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Специалисты «Россети Центр Ярэнерго» завершают работы по реконструкции электрических сетей, обеспечивающих электроснабжение коттеджного поселка Ле-Вилль в Ярославском муниципальном районе.

Работа проводилась в два этапа. В ходе первого этапа в октябре 2021 года энергетики заменили силовой трансформатор, увеличив мощность трансформаторной подстанции больше чем в 1,5 раза – с 400 до 630 кВА.

В декабре завершается второй этап реконструкции. Специалисты Ярославского района электрических сетей по существующим опорам построили две новые воздушные линии 0,4 кВ общей протяжённостью 1,2 километра. В итоге электроснабжение жителей поселка вместо трех воздушных линий электропередачи будут обеспечивать пять ЛЭП.

Строительство новых линий и замена трансформатора повысят качество подаваемой электроэнергии за счет равномерного распределения нагрузки и создадут резерв мощности для будущих потребителей.

Работы выполняются в рамках комплексной программы филиала «Россети Центра Ярэнерго» по повышению надежности и качества и электроснабжения в населённых пунктах с учётом их развития на 2021 год. Ее целью является увеличение мощности и пропускной способности распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ до уровня, отвечающего современным потребностям потребителей. Аналогичное обновление оборудования энергетики ведут и в других районах Ярославской области.

- Интенсивное строительство в Ле-Вилле и большое количество используемых жителями электроприборов увеличили нагрузку на электрические сети за последние несколько лет в разы. Существующие ЛЭП с трудом с ней справлялись. Обновление электросетевой инфраструктуры позволит их разгрузить и, как результат, – обеспечить высокое качество услуги по электроснабжению, - рассказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.