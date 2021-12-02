Очень атмосферно: в Рыбинске сервис доставки еды переодел курьеров в ретро-одежду

В Рыбинске сервис доставки еды переодел курьеров в ретро-одежду. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Один из магазинов, расположенных на улице Крестовой в Рыбинске, дополнил идею городских властей о стилевом единстве в центре и начал необычную акцию. Теперь доставлять еду клиентам на дом будут ретро-курьеры.

Сотрудникам уже выдали шинель, фуражку и перчатки. Привычные рюкзаки заменили на короба с кожаными ремешками и логотипом в дореволюционном стиле.

Как долго продлится эта акция, не ясно. В компании пояснили, что современная одежда все же гораздо удобнее, поэтому ежедневно переодеваться в шинели сотрудники вряд ли согласятся. Но периодически украшать своим видом исторический центр Рыбинска все же будут.

- По-моему, это отличная идея и знак уважения к нашему городу и нашим проектам, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Денис Добряков.

Рыбинцам идеи тоже понравилась.

- Очень стильно и необычно.

- Очень атмосферно. Учитывая, как преображается Рыбинск, туристам будет интересно побывать в этом городе.

- Хорошее, яркое промо, которое будут обсуждать.