Авария сильно затормозила движение. Фото: "Подслушано Автомобилистов | Ярославль"

Первый день зимы не обошелся без происшествий. Вечером 1 декабря в Ярославле на проспекте Машиностроителей произошло массовое ДТП. Очевидцы рассказывают, что авария сильно затормозила движение: во власти скользких дорог оказались и легковушки, и общественный транспорт.

- На Машиностроителей замес, между ТЦ "Глобус" и заправкой "Газпром", - сообщили ярославцы в группе "Подслушано Автомобилистов | Ярославль".

В полиции уточнили, что на проспекте Машиностроителей столкнулись «БМВ» и стоящий автобус ПАЗ. Пострадавших нет.

- Водитель иномарки от медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославцу грозит штраф и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.