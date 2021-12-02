Авария сильно затормозила движение. Фото: "Подслушано Автомобилистов | Ярославль"
Первый день зимы не обошелся без происшествий. Вечером 1 декабря в Ярославле на проспекте Машиностроителей произошло массовое ДТП. Очевидцы рассказывают, что авария сильно затормозила движение: во власти скользких дорог оказались и легковушки, и общественный транспорт.
- На Машиностроителей замес, между ТЦ "Глобус" и заправкой "Газпром", - сообщили ярославцы в группе "Подслушано Автомобилистов | Ярославль".
В полиции уточнили, что на проспекте Машиностроителей столкнулись «БМВ» и стоящий автобус ПАЗ. Пострадавших нет.
- Водитель иномарки от медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Ярославцу грозит штраф и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.