В Ярославской области 1 декабря более пяти тысяч старшеклассников написали итоговое сочинение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 декабря, в Ярославской области ученики одиннадцатых классов писали итоговое сочинение. Эта процедура является допуском старшеклассников для итоговой аттестации. В этом году сочинение написали 5456 человек.

- Для выпускников школ текущего года итоговое сочинение является обязательным. Сочинения проверяют школьные учителя. Оценка – по системе «зачет – незачет». Необходимый объем текста – не менее 350 слов, изложения – 250 – 300 слов, - пояснили в правительстве Ярославской области.

В этом году ученикам было предоставлено четыре тематических направления для сочинения на выбор: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Результаты сочинения будут озвучены не позднее 16 декабря.