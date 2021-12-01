Ярославец - победитель ежегодного конкурса социальных предпринимателей

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей ежегодного конкурса социальных предпринимателей. Он проводится среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. Лучшими были признаны шесть социальных предпринимателей из шести регионов России.

В этом году на конкурс поступило 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Победителями стали проекты из Москвы, Ярославля, Ульяновска, Уфы, Вольска (Саратовская область), Мурома (Владимирская область). Эти импакт-стартапы занимаются развитием технического творчества, подготовкой к олимпиадам подростков из малых поселений и волонтерским репетиторством для детей из малообеспеченных семей. Среди победителей – проекты дистанционного мониторинга гемангиом у детей и сбора ненужной техники для нуждающихся семей. Члены детского и взрослого жюри высоко оценили стартап, направленный на трудоустройство выпускников коррекционных учреждений.

Ярославец Роман Мирошниченко разработал проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям. Он тоже был высоко оценен экспертами.

Победители получили от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» гранты в размере до 1,2 млн рублей и участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор». Участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов. Импакт-стартапы получат информационную поддержку, а сами социальные предприниматели станут частью сообщества единомышленников, где можно обмениваться опытом с авторами других идей и экспертами.

- Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов нашей социальной политики, - сказала заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2 Светлана Скворцова. - Вместе мы развиваем потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей. Мы верим, что эти сильные проекты смогут стать финансово самостоятельными, эффективными и активно развиваться уже без поддержки со стороны. В нашей компании гордятся тем, что десятки сотрудников участвуют не только в отборе заявок, но активно консультируют победителей прошлых лет. Привнося бизнес-подход в организации социальной сферы, мы сможем добиться успехов и тем самым улучшить качество жизни тысяч детей и подростков по всей стране.