В Ярославле на Советской площади не будет новогодней ярмарки

Власти Ярославля решили в этом году не проводить Новогоднюю ярмарку на Советской площади. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Виной всему коронавирусные ограничения и сложная эпидемиологическая ситуация в регионе.

Напомним, что ранее городские власти заявили, что и главный каток на Советской площади в этом году заливать не планируют. Как показала практика прошлых лет, ежедневно каток посещают около двух тысяч человек и контролировать этот поток людей практически невозможно.

Тем не менее, в других районах Ярославля ледовые катки будут работать.