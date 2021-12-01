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Общество1 декабря 2021 12:49

В Ярославле на Советской площади не будет новогодней ярмарки

От нее, как и от катка, решили отказаться из-за коронавирусных ограничений
Полина Вачнадзе
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Власти Ярославля решили в этом году не проводить Новогоднюю ярмарку на Советской площади. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Виной всему коронавирусные ограничения и сложная эпидемиологическая ситуация в регионе.

Напомним, что ранее городские власти заявили, что и главный каток на Советской площади в этом году заливать не планируют. Как показала практика прошлых лет, ежедневно каток посещают около двух тысяч человек и контролировать этот поток людей практически невозможно.

Тем не менее, в других районах Ярославля ледовые катки будут работать.