Власти Ярославля попросили водителей не мешать уборке города

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, городские службы на уборке снега работают в круглосуточном режиме
Фото: Мэрия Ярославля
Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, городские службы на уборке снега работают в круглосуточном режиме.
- Для предотвращения образования наледи комбинированные дорожные машины проводят обработку основных магистралей специализированным рассолом. Тротуары, пешеходные переходы, остановочные комплексы и парки расчищают тракторными щетками и обрабатывают песко-соляной смесью, - рассказали в ведомстве.
И призвали автомобилистов не парковаться в неположенных местах, тем самым мешая уборке города.
- Оставляйте личный транспорт на парковках, а не вдоль проезжей части, – просят в мэрии.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Ярославле продлится до вечера.
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