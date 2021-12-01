Власти Ярославля попросили водителей не мешать уборке города

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, городские службы на уборке снега работают в круглосуточном режиме Фото: Мэрия Ярославля

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, городские службы на уборке снега работают в круглосуточном режиме.

- Для предотвращения образования наледи комбинированные дорожные машины проводят обработку основных магистралей специализированным рассолом. Тротуары, пешеходные переходы, остановочные комплексы и парки расчищают тракторными щетками и обрабатывают песко-соляной смесью, - рассказали в ведомстве.

И призвали автомобилистов не парковаться в неположенных местах, тем самым мешая уборке города.

- Оставляйте личный транспорт на парковках, а не вдоль проезжей части, – просят в мэрии.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Ярославле продлится до вечера.

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