Непогода в Ярославле сохранится до вечера 1 декабря

Непогода сохранится до 18 часов 1 декабря
Фото: Олег Укладов
В Ярославской области до 18 часов 1 декабря сохранится непогода, сообщили в ГУ регионального МЧС.
- Ожидается снег, в отдельных районах – сильный, метель, на дорогах местами гололедица. Усилится юго-западный ветер, порывы до 12-17 метров в секунду, - уточнили спасатели.
Могут возникнуть затруднения в работе транспорта, увеличится число ДТП. Прогнозируются повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций и крыш.