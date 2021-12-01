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Общество1 декабря 2021 9:33

Непогода в Ярославле сохранится до вечера 1 декабря

По прогнозам, снег закончится не раньше 18 часов
Полина Вачнадзе
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Непогода сохранится до 18 часов 1 декабря

Непогода сохранится до 18 часов 1 декабря

Фото: Олег Укладов

В Ярославской области до 18 часов 1 декабря сохранится непогода, сообщили в ГУ регионального МЧС.

- Ожидается снег, в отдельных районах – сильный, метель, на дорогах местами гололедица. Усилится юго-западный ветер, порывы до 12-17 метров в секунду, - уточнили спасатели.

Могут возникнуть затруднения в работе транспорта, увеличится число ДТП. Прогнозируются повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций и крыш.