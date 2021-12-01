В Рыбинске водитель врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде

В Рыбинске водитель снес УЗП и шлагбаум на железнодорожном переезде. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

На железнодорожном переезде в районе окружной дороги в Рыбинске сегодня, 1 декабря, произошла авария. Около пяти часов утра водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в устройство заграждения переезда и шлагбаум.

По всей видимости, водитель не заметил, что переезд закрывается для того, чтобы пропустить поезд. Мужчина поздно начал тормозить и не успел вовремя остановиться. Машина серьезно пострадала, а водитель, по предварительной информации, отделался ушибами и шоком.

- Мужчина на момент ДТП был трезв. В шоковой состоянии он покинул место аварии, но спустя непродолжительное время вернулся, - пояснил старший инспектор по связям со СМИ МУ МВД России «Рыбинское» Анастасия Гридасова.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции – на время восстановительных работ на УЗП они регулируют движение машин ан переезде.

Вопрос о возбуждении административного производства в отношении водителя решается.