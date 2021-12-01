Скончался почетный гражданин Ярославля Владимир Извеков

Владимир Извеков умер 1 декабря на 87 году жизни. ФОТО: страница Михаила Боровицкого, "Фейсбук"

1 декабря на 87 году жизни скончался почетный гражданин города, первый директор музея истории Ярославля, известный деятель культуры Владимир Извеков. Об этой утрате сообщил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

- Сегодня, 1 декабря 2021 года, в 4 часа утра остановило свои бег сердце Владимира Георгиевича Извекова. Покровитель культуры и первыи директор Музея истории Ярославля, большои патриот малои Родины и почетныи гражданин города – Владимир Георгиевич ушел от нас на 87 году жизни, - написал Артур Ефремов на своей странице в «Фейсбуке» и выразил свои соболезнования семье и близким Владимира Георгиевича.

- С большим прискорбием узнал, что не стало Владимира Георгиевича Извекова. Это, безусловно, большая потеря для всех нас. Он был не только очень профессиональным и авторитетным деятелем сферы культуры, но и прекрасным человеком. Владимир Георгиевич возглавлял городское управление культуры, работал в департаменте культуры и туризма Администрации области, он был первым директором музея истории Ярославля. С его именем связаны многие знаковые и яркие начинания и события культурной жизни региона. Владимир Георгиевич продолжал активную общественную деятельность и на пенсии. Входил в состав общественной палаты области и общества охраны памятников истории и культуры. Он по праву был отмечен многими наградами. В 2017 году ему было присвоено звание Почетный гражданин Ярославля, - написал председатель региональной Думы Михаил Боровицкий.

КП-Ярославль также приносит свои соболезнования родным и друзьям Владимир Извекова. О дате, времени и месте прощания мы сообщим дополнительно.