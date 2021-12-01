«Нормальная зимняя дорога»: не все ярославцы недовольны уборкой города от снега

Центральная улица Ярославля... Фото: Влада Красоткина

В ночь на среду в Ярославле прошел сильный снегопад. Нечищеные улицы и тротуары стали главной темой для обсуждения в социальных сетях. Горожане разделились на два противоборствующих лагеря: тех, кто считает город неубранным, и тех, кто думает, что почистили улицы вполне достойно.

- Нормальная зимняя дорога. Вам что, сухой асфальт подавай? – пишет Вячеслав В.

- Я в городе живу, и хотя бы асфальт должен оставаться асфальтом, а не болотом из снежной грязной каши. В деревне куда лучше, так укатано все и белый снежок, - отвечает ему Дмитрий К.

- Неженки какие! Снег увидели, как вампиры на чеснок. Не нравится – лопаты в магазине продаются, - советует Алексей К.

- Обычные зимние дороги при снегопаде.

- Чистили в 5:45 на Комсомольской. Но как была жижа, так и осталась.

- Суздальское шоссе забыли почистить.

Пересечение Толбухина и Рыбинской Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Проспект Ленина хорошо почищен, а вот дорога за Волгу начиная с Октябрьского моста вообще беда.

- У нас двор почищен, тротуары почищены. Проспект Авиаторов, проспект Ленина, Октябрьская площадь тоже чищены. Перестройтесь на зимний столь езды, а не газ в пол и шашки, и вес будет нормально.

- Если бы вообще не чистили, вы бы с утра очень долго добирались до работы. Ночью вставал в 3:16, на Перекопе проехала машина, по пути на работу на ивановской дороге три машины чистили. Так что говорить, что в этот раз не чистили – это значит, говорить неправду. В дворовые территории… В управляшку обращайтесь!

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, основные силы на уборку города дорожники бросают до и после часов пик, чтобы не создавать пробки. Часы пик прошли, скоро узнаем, в каком виде будут проезжие части и тротуары к вечеру.