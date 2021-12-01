Мэр Ярославля рассказал, как убирали город в снежную ночь

Дороги Ярославля в снежной каше. ФОТО: группа "Жесть Ярославль"

Мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице ВКонтакте рассказал, как убирали город после вчерашней аномальной погоды. Сначала Ярославль залило дождем, а во второй половине дня пошел снег, который продолжался почти всю ночь.

- Вчера поставил задачу городским службам быть готовыми к такой погоде в полном объеме. В вечернее время сотрудники Горзеленхозстроя приступили к обработке улично-дорожной сети жидким реагентом, особое внимание уделили спускам, подъемам и мостовым сооружениям. В полном объеме были задействованы новые комбинированные дорожные машины. В первую очередь провели уборку звеньями и обработали основные магистрали специализированным рассолом для предотвращения образования наледи в снежную погоду. Сегодня тракторы с щетками и дорожные рабочие продолжают уборку тротуаров, пешеходных переходов, остановочных комплексов и парков. Многие участки дорог обрабатываются песко-соляной смесью. Работы будут продолжаться круглосуточно, - написал Владимир Волков.

Ничего хорошего от сегодняшнего утра ярославцы явно не ждали: свежи еще в памяти воспоминания о прошлой зиме, когда городские власти катастрофически не справлялись с уборкой города от снега. Но надежда на лучшее была – вдруг помогли летние и осенние тренировки по очистке улиц от снега… Не помогли.

- Очередной снегопад в этом сезоне, а воз и ныне там. Дворовые территории не чищены, ни дворников, ни техники. Да и Московский проспект опять в грязной жиже. И где эти ночные бдения за чистоту города? – пишут в группе «Жесть Ярославль».

- Проехала в 9 утра по Свободе, Первомайской, Советской, Большой Октябрьской. Более-менее дорога на Советской, остальное лед, покрытый кашей снега. А по бумажкам, наверное, все хорошо. Уборочной техники не видно. Были два землекопа, которые на Свободе сбрасывали снег с тротуара на дорогу.

- Проспект Ленина хорошо почищен, а вот Заволга, начиная с Октябрьского моста, вообще беда.

- Заволга не чищена, Перекоп не чищен, уже образуется колейность на дороге. Тротуары не убираются. Короче, будет как всегда, а потом будем слушать, что в следующем году станет все по-другому.