В колледжах Ярославской области откроют 12 мастерских, на которые выделено почти 60 миллионов рублей

Новые помещения оборудуют в пяти колледжах Фото: Правительство Ярославской области

В следующем году в пяти колледжах Ярославской области откроют 12 новых мастерских. На их обустройство выделено 59,7 миллиона рублей.

- Открытие новых мастерских позволит организовать обучение на современном, высокотехнологичном оборудовании по востребованным направлениям: «Искусство», «Дизайн» и «Сфера услуг» – в Переславском колледже имени А. Невского, «Информационные и коммуникационные технологии» – в Ярославском техникуме радиоэлектроники и телекоммуникаций, «Обслуживание транспорта и логистика» – в Заволжском политехническом колледже и Угличском аграрно-политехническом колледже. Также обновление ждет Ярославский градостроительный колледж, - сообщили в правительстве региона.

Директор Ярославского градостроительного колледжа Марина Зуева рассказала, что на базе их учебного учреждения будут созданы четыре мастерские: по сухому строительству и штукатурным работам, сантехнике и отоплению, геопространственным технологиям, технологиям информационного моделирования BIM.