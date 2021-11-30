В Рыбинске после общественного резонанса автобусный маршрут №101 оставили прежним Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области автобусный маршрут №101 Рыбинск – Каменники сохраняет остановку на улице Корнева. В прямом и обратном направлениях автобусы будут ходить, как и раньше, от Рыбинского железнодорожного вокзала до поселка Каменники по проспекту Серова.

- Отмена заезда автобусов по межмуниципальному маршруту №101 на улицу Корнева вызвала широкий общественный резонанс. На основании опроса граждан и результатов обследования пассажиропотока пересмотрели решение в пользу сохранения действующей схемы движения автобусов, – сказал заместитель директора регионального департамента транспорта Илья Тюрганов.

Также, из пяти машин малого класса, четыре будут заменены перевозчиком на транспорт среднего класса.