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Общество30 ноября 2021 14:38

В Рыбинске после общественного резонанса автобусный маршрут №101 оставили прежним

Он будет заезжать на улицу Корнева, как и раньше
Анастасия Голубева
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В Рыбинске после общественного резонанса автобусный маршрут №101 оставили прежним

В Рыбинске после общественного резонанса автобусный маршрут №101 оставили прежним

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области автобусный маршрут №101 Рыбинск – Каменники сохраняет остановку на улице Корнева. В прямом и обратном направлениях автобусы будут ходить, как и раньше, от Рыбинского железнодорожного вокзала до поселка Каменники по проспекту Серова.

- Отмена заезда автобусов по межмуниципальному маршруту №101 на улицу Корнева вызвала широкий общественный резонанс. На основании опроса граждан и результатов обследования пассажиропотока пересмотрели решение в пользу сохранения действующей схемы движения автобусов, – сказал заместитель директора регионального департамента транспорта Илья Тюрганов.

Также, из пяти машин малого класса, четыре будут заменены перевозчиком на транспорт среднего класса.