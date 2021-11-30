В Ярославле легковушка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле сегодня, 30 ноября, на улице Панфилова около дома №1 произошла авария. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.