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Происшествия30 ноября 2021 13:10

Заключенному рыбинской колонии пытались передать наркотики в бритвенном станке

«Курьер» не знал, что доставляет запрещенные вещества
Полина Вачнадзе
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Заключенному рыбинской колонии пытались передать наркотики в бритвенном станке

Заключенному рыбинской колонии пытались передать наркотики в бритвенном станке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рыбинскую колонию №12 пытались передать наркотики, однако, у организаторов этого действия ничего не получилось. О предстоящей операции стало известно сотрудникам наркоконтроля.

Метадон весом чуть меньше грамма спрятали в бритвенном станке, который вместе с продуктами питания заключенному собиралась передать женщина.

- Она пояснила, что станок ей отдал неизвестный мужчина. Личность его была установлена – это неработающий, ранее судимый 27-летний житель Рыбинска. Он уже дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Если мужчину признают виновным, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.