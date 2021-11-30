В Рыбинске готовятся к масштабному ремонту Волжского моста

В Рыбинске готовятся к началу масштабного ремонта Волжского моста. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске готовятся к началу масштабного ремонта Волжского моста. В конце декабря закончится проверка проектно-сметной документации и станет известна точная сумма, в которую обойдется реконструкция сооружения. После проверки документации озвучат и сроки начала и окончания ремонта. Проблится он примерно два года.

- Надеемся, что работы получится выполнить без нагрузки на местный бюджет. Благодаря помощи Валентины Терешковой Рыбинску выделено около 2,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт, - сказал глава города Денис Добряков. – Это будет один из самых масштабных проектов Рыбинска за последние десятилетия.

По словам Дениса Добрякова, работы не ограничатся только реконструкцией моста. Будет проработана схема движения транспорта и на время ремонта, и после него.

- У нас вечная пробка на Александровской, чтобы ее убрать, нужно перераспределить транспортный поток на улицу Сакко и Ванцетти. Значит, последнюю необходимо отремонтировать к завершению реконструкции моста, - пояснил градоначальник.

После ремонта мост будет, по словам Дениса Добрякова, художественно подсвечен. Как именно, мэр не уточняет.