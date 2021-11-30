Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сервис «Яндекс.Заправки», позволяющий оплачивать топливо через приложение, – это инновационное технологическое решение для клиентов, которые ценят время и заботятся о своей безопасности в условиях пандемии.

Оператор дополнил этот продукт выгодным предложением для автомобилистов. Цифровой сервис удобен, бережет время и трансформирует жизнь людей, а клиентам несет возможности экономии.

- Tele2 предлагает своим клиентам инновационные продукты – мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи, - рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. - Предложения в коллаборации с партнерами охватывают самые разные сферы – от развлечений и шопинга до рутинных задач. В этот раз вместе с нашим партнером мы предлагаем клиентам Tele2 дополнительную выгоду от использования комфортного и безопасного сервиса.

Как сообщает пресс-служба компании, чтобы воспользоваться скидкой на покупку топлива, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении. В рамках акции автолюбители получат скидку с каждого литра на 150 литров топлива. Специальное предложение действует до конца этого года.

С помощью сервиса «Яндекс.Заправки» владельцы автомобилей могут оплачивать топливо в приложении с мобильного телефона. Так не придется идти на кассу и ждать в очереди, а если на станции есть свободный заправщик, не потребуется даже выходить из машины, говорят в компании.

Отметим, что популярность сервисов для бесконтактной оплаты услуг – мировой тренд в различных отраслях экономики. По данным исследования аналитического центра НАФИ, в России число бесконтактных платежей постоянно увеличивается.