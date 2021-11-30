В Ярославле водители автобусов устроили разборки на дороге

КОнфликт водителей сняли на видео пассажиры. Скриншот, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле водители автобусов №143 и №99с вечером 29 ноября устроили перепалку прямо на дороге и в присутствии пассажиров. Из-за пассажиров, по словам очевидцев, и разгорелся конфликт.

- Водитель 143-го автобуса несколько раз обгонял и стопил 99с, чтобы перехватить у него пассажиров. В итоге оба автобуса остановились, водители выбежали и началась перепалка. Водитель 143-го был с монтировкой в руках. Снимало много народу, надеюсь, с этой ситуацией разберутся, потому что, говорят, это не в первый раз происходит, - пишут в соцсетях очевидцы конфликта.

Люди в салоне были напуганы. По их словам, один из водителей ударил монтировкой по борту автобуса. До такой степени обычно конфликты не накалялись – ограничивались гонками.

- У них начиная с Машиностроителей и до Ярославля-Главного вечно гонки начинаются. Порой страшно с ними ездить, готовы и на красный свет светофора нестись, лишь бы успеть до остановки и перехватить пассажиров, - пишет Ксения Медведева.

- Нормально работает 143 автобус, я лично слышала от кондукторов, как 99с (водители – прим.ред.) дрались за остановкой с 99 маршрутками. Сейчас решили 143 устранить, теперь он им помешал. 99с от «Глобуса» уезжает полный, видимо, их фишка на всех наезжать, - считает Анютка Разживалова.