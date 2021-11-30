Суд прекратил уголовное дело в отношении главы Рыбинска

Авария с участием главы Рыбинска произошла у деревни Охотино. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Уголовное дело в отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова прекращено в связи с примирением сторон. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

- Уголовное дело по обвинению Дениса Добрякова в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего, - уточнили в ведомстве.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Напомним, что глава Рыбинска попал в ДТП в начале сентября: его «Лексус» выехал на встречную полосу и столкнулся с «десяткой». Пострадали водитель и пассажир ВАЗа. У Дениса Добрякова были ушибы.

Глава города свою вину в случившемся отрицать не стал и был готов понести наказание.