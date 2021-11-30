Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад

Сбер продолжает улучшать условия по вкладам. С 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм. Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учётом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ - до 8%.

Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно (можно выбрать с точностью до дня). Минимальная сумма - 100 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Пополнение в СберБанк Онлайн осуществляется без ограничений, снятие средств возможно только в сумме начисленных процентов. Открыть вклады удобнее всего онлайн - в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн. Также услуга доступна в отделениях банка.

Подробнее о СберВкладе - на сайте банка.

Также с 30 ноября банк запустил новый промовклад - «Активный возраст». Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года. Вклад «Активный возраст» доступен для открытия только в офисах банка.

Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины - от 60 лет. Ставка - 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада — от 10 000 до 500 000 рублей.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

- В предновогодний период мы традиционно повышаем ставки по вкладам, так что сейчас это лучший способ позаботиться о надёжном сохранении своих средств на самых выгодных условиях. Нововведение этого года заключается в том, что максимальная ставка доступна владельцам годовой подписки СберПрайм+. Это ещё одно преимущество подписки, которая позволяет экономить существенные деньги при использовании различных сервисов Сбера».