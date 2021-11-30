Мэрия Ярославля готовится к рекордному снегопаду

Вечером в Ярославле ожидается мокрый снег и сильный ветер Фото: Мэрия Ярославля

На общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков поручил подчиненным готовиться к мощному снегопаду, который, по прогнозам синоптиков, начнется сегодня днем. По данным специалистов, в Центральной России может выпасть рекордное количество осадков.

- Необходимо, чтобы все коммунальные службы были подготовлены. Реагенты и пескосоляная смесь должны быть во всех организациях, не только в муниципальных. Прошу эту работу организовать. Нужно сделать так, чтобы в вечернее и ночное время все успеть обработать, - сказал Владимир Волков.

Кроме того, градоначальник предложил управляющим компания создать оперативный штаб, который бы быстро реагировал на жалобы ярославцев на неубранные дворы.

- Есть образцово-показательные УК, которым достаточно письмо направить перед зимним периодом. А есть те, кому в день раза два нужно звонить, - сказал мэр.