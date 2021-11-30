Две жительницы Рыбинска отдали «целительнице» 200 тысяч рублей за снятие порчи

Не откликайтесь на предложение погадать и исцелить Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками рыбинской полиции установлена и задержана жительница Нижегородской области – она подозревается в мошенничестве. Две жительницы Рыбинска поверили в ее целительские способности и заплатили крупные суммы за снятие порчи. А когда поняли, что никакого дара у нее нет и они отдали деньги мошеннице, обратились в полицию. Одна клиентка заплатила за обряды 120 тысяч рублей, вторая – 80 тысяч.

- Подозреваемая – 46-летняя неработающая жительница Нижегородской области. Для ее задержания сотрудники полиции выехали в служебную командировку в Вологодскую область. В момент совершения противоправных действий женщина гостила у родственницы в Рыбинске и решила «заработать», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.

Полиция предупреждает: избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, какими бы безобидными они вам не казались. Не откликайтесь на предложение погадать и исцелить. Профессиональные мошенницы - хорошие психологи, они умело входят в доверие к людям.

Никогда не впускайте незнакомых людей в свой дом. Обязательно разъясните, как в таких случаях нужно поступать вашим детям, пожилым родственникам.

Заметив на улице, что кто-то ведет беседу с пожилыми людьми ли несовершеннолетними об «исцелении» или «снятии порчи», немедленно сообщите в полицию по телефону 02, с мобильного 102.