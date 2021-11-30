В квартире на улице Свободы в Рыбинске произошел взрыв

Трем квартирам после взрыва скороварки нужен ремонт. ФОТО: Мариан Морозова, группа "Подслушано в Рыбинске"

В квартире дома №29 на улице Свободы в Рыбинске в ночь с субботы на воскресенье прогремел взрыв. К счастью, никто из людей не пострадал, но нескольким квартирам теперь требуется серьезный ремонт – обрушились некапитальные стены.

- Разрушены три квартиры, - говорят очевидцы.

- Изначально сообщалось, что взорвался самогонный аппарат. Потом выяснилось, что скороварка. Горения в квартире не было, - кратко рассказали о случившемся в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

В полиции подробности ЧП также не сообщают:

- УМВД разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

Некоторые рыбинцы в версию о скороварке не верят, ссылаясь на специфический запах из квартиры:

- Может это и была скороварка, но варили в ней не картошку...