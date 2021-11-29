МЧС предупредило ярославцев о гололедице и сильном ветре 30 ноября

МЧС предупредило ярославцев о гололеде и сильном ветре 30 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 30 ноября, в Ярославской области будет не очень благоприятная погода. Об этом ярославцев предупредили в региональном Управлении МЧС.

Ожидаются дождь и мокрый снег, которые будут идти почти весь день. Также возможны порывы ветра до 15 м/c. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 5 градусов тепла. А ночью уже обещают -2.

- Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Днем налипание мокрого снега, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.