В Ярославль 7 декабря приедет поезд Деда Мороза

В Ярославль 7 декабря прибудет поезд Деда Мороза Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль 7 декабря приедет сказочный поезд – передвижная резиденция Деда Мороза из Великого Устюга. На Ярославле Главном он будет стоять один день, всего поезд посетит 36 городов и пробудет в пути 41 день.

- В Ярославле поезд Деда Мороза будет стоять целый день – с девяти утра до семи вечера. Все желающие смогут увидеть его и сфотографироваться на его фоне, а те, кто приобретет билеты, побывают на праздничной программе внутри передвижной резиденции Деда Мороза и лично пообщаются с ним, – рассказал и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко.

В правительстве региона сообщили, что в состав этого поезда включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.