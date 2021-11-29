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Общество29 ноября 2021 13:20

В Ярославле специалисты проверили воду в Волге на наличие пятен неизвестного происхождения

Выяснилось, что никакой опасности они не несут
Анастасия Голубева
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В Ярославле специалисты проверили воду в Волге на наличие пятен неизвестного происхождения

В Ярославле специалисты проверили воду в Волге на наличие пятен неизвестного происхождения

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле специалисты департамента охраны окружающей среды выезжали на обследование Волги. Ранее появилась информация о том, что на воде были замечены непонятные пятна. В регионе случаи выбросов отходов в реку уже были зафиксированы, но в этот раз никакой опасности нет.

- В процессе формирования ледового покрова в виду наличия естественной окраски волжской воды, в сочетании с белым снегом, под действием водно-ветрового перемешивания возникает специфическая форма и окраска снежных разводов, напоминающая водно-масляную эмульсию, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора Александр Прибылов.