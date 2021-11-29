В Рыбинске за неделю от COVID-19 вакцинировались более пяти тысяч человек Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске за прошедшую неделю вакцинировались более пяти тысяч местных жителей. Полностью получили вакцину 51 951 человек, первый компонент – 79 327.

- По состоянию на 26 ноября, с начала пандемии в городе заразились 6 696 рыбинцев. Количество заболевших за неделю в Рыбинске увеличилось на 341. В городе развернуто 496 коек в четырех медицинских учреждениях, - рассказали в администрации Рыбинска.