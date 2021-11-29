В Ярославской области открыли современный кинозал за 5 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В Брейтовском районе Ярославской области открыли новый современный кинозал. На его обустройство было выделено пять миллионов рублей. Кинозал рассчитан на 215 мест.

- Для брейтовского зала закупили цифровой кинопроектор с ламповым источником света, звуковую технику, экран, сервер воспроизведения, программно-аппаратные средства, 3D-систему, билетный программно-аппаратный комплекс, - рассказали в правительстве региона. - Дополнительно на подготовительные работы, в том числе на ремонт кинопроекционной, было выделено более 250 тысяч рублей из местного бюджета.

Первый зрители уже посетили кинозал, в котором посмотрели фильм «Небо».