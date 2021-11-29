В Ярославле поймали хулигана, который прыгал по чужим машинам

Действия неадекватного молодого человека сняли на видео. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В центре Ярославля, на Богоявленской площади, странный мужчина объявил войну автомобилистам. Он прыгал на машины, которые останавливались на красный сигнал светофора, отрывал у автомобилей номера, садился на капот и ложился под колеса. Действия неадекватного молодого человека сняли на видео и выложили в соцсети.

- Верните пункт полиции на Богоявленской площади. Там стала часто какая-то дичь происходить, - попросили ярославцы.

Молодого дебошира, кстати, задержали и доставили в отдел полиции.

- Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, ему назначили наказание в виде штрафа, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Также полиция просит ярославцев, которые пострадали от действий хулигана, обратиться в ОМВД по Кировскому району: 8(4852)30-02-02.