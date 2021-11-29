Синоптики рассказали ярославцам, что ждать от погоды в декабре

Первый зимний месяц окажется очень контрастным в погодном отношении Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний месяц осени оказался теплее нормы, а что ждать от первого месяца зимы – декабря? Об этом рассказали синоптики Центра «Фобос».

- Первый зимний месяц окажется очень контрастным в погодном отношении, - предупредили специалисты.

Будет преобладать ненастная погода, но средняя температура все же окажется выше нормы градуса на два. Но это только в начале декабря. Потом ожидается арктическое вторжение и резкое похолодание.

- Еще одна волна холодного воздуха прорвется в центр страны в конце месяца, и только в канун Нового года морозы станут слабеть, - сказали в «Фобосе». – Во многом правы те, кто утверждается, что в Москве под Новый год всегда оттепель. Такой температурный режим имеет самую высокую повторяемость – 36%.

Но в этом году погода выбрала другой «сценарий» – умеренно холодный.