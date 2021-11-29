Ярославца задержали со 100 граммами героина и фальшивыми деньгами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле на улице Корабельной сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину. С собой у него были свертки с порошком и две двухтысячные купюры.

- Эксперты установили, что в свертках находилось вещество, содержащее героин, общей массой более 100 граммов. Наркотики предназначались для сбыта, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Двухтысячные купюры оказались поддельными. Их, считает следствие, мужчина приобрел в Интернете и собирался их сбыть в магазине.

Возбуждены два уголовных дела, подозреваемый сейчас находится под стражей.