В Ярославле у ребенка списали деньги за проезд и высадили из автобуса

В Ярославле еще одного ребенка высадили из автобуса за якобы неоплаченный проезд Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле еще одного ребенка высадили из автобуса за якобы неоплаченный проезд. О конфликте рассказала мать ребенка в соцсетях.

- Моя дочь ехала в 97-ой маршрутке и оплачивала проезд картой. Деньги там точно были. Оплата не прошла и ее высадили, только деньги списались позже. Что творится? Сколько таких случаев ежедневно! Может перевозчики починят свои терминалы? При этом кондукторши (по другому их назвать нельзя) грубо общаются, как быдло. Это же дети! Давайте быть терпимее и добрее, - пишет мама юной пассажирки.

Согласно федеральному закону, детей-безбилетников запрещено высаживать из общественного транспорта. Однако не все кондукторы следуют норме этого закона. Сейчас транспортники пытаются установить того кондуктора, который высадил ребенка на улицу.

- Пишите жалобу. Нарушен закон. Уволят одну, другая в следующий раз подумает, за чей счет она самоутверждается, - советуют ярославцы матери девочки.

- Бедные дети. Кондукторы просто рассчитывают, что ребенок ругаться не будет, вот и наглеют в корень.

- Я наблюдал, как здоровенный мужик за шкирку высаживал ребят из трамвая и кричал, еще раз без билета увижу, буду бить.