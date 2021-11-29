В Ярославле полицейские сняли с крыши подростка

Сотрудники ППС предотвратили трагедию, которая могла произойти с 16-летней девушкой. Скриншот с видео УМВД по ЯРославской области

25 ноября сотрудники ППС предотвратили трагедию, которая могла произойти с 16-летней девушкой. Случайные прохожие на крыше недостроенной многоэтажки увидели подростка и сообщили об этом в дежурную часть полиции.

Приехав на место, полицейские оценили обстановку и поняли, что действовать нужно решительно и быстро.

- Инспектор ППС лейтенант полиции Алексей Ерохин и полицейский ППС сержант полиции Никита Майоров поднялись на верхний этаж недостроенного дома. Совместно с патрульными пошел один из очевидцев. На последнем этаже они увидели 16-летнюю девушку, которая находилась в подавленном состоянии, плакала и стояла близко к краю крыши. Ситуация могла закончиться трагедией, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники полиции стали разговаривать с девушкой, задавать ей разные вопросы и спустя какое-то время она начала на них отвечать. Тогда, воспользовавшись моментом, один из полицейских ответ девушку от края крыши. Девушке помогли спуститься вниз и на патрульной машине доставили в отдел полиции, куда вызвали и ее родителей.

Как оказалась, трагедия чуть было не произошла из-за отметок: школьница очень переживала из-за своей успеваемости, но не знала, что с этим делать.

- С родителями и несовершеннолетней провели профилактическую беседу, чтобы исключить риски формирования такого поведения, - пояснили в УВД.