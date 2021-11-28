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Общество28 ноября 2021 12:10

В Ярославле в пожаре погибли три человека

По предварительной информации, ярославцы лишились жизни из-за сигареты
Влада Красоткина
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У следователей есть версия, что возгорание произошло из-за тлеющей сигареты.

У следователей есть версия, что возгорание произошло из-за тлеющей сигареты.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

28 ноября в Ярославле на улице 1-я Портовая во Фрунзенском районе загорелась сарайка. Оказалось, что во время пожара внутри постройки были люди: двое мужчин и женщина. Их жизни забрал огонь.

- Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

У следователей есть версия, что возгорание произошло из-за тлеющей сигареты. Сейчас по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".