В Ярославле в пожаре погибли три человека

У следователей есть версия, что возгорание произошло из-за тлеющей сигареты. Фото: СУ СКР по Ярославской области

28 ноября в Ярославле на улице 1-я Портовая во Фрунзенском районе загорелась сарайка. Оказалось, что во время пожара внутри постройки были люди: двое мужчин и женщина. Их жизни забрал огонь.

- Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

У следователей есть версия, что возгорание произошло из-за тлеющей сигареты. Сейчас по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".