Какая погода будет в Ярославле на предстоящей неделе

Неделя начнется с дождей и температуры +2 градуса. Фото: "Центр Фобос"

Снег, дождь, а может быть снег с дождем? Кажется, природа еще не определилась какой будет погода в начале зимы в Ярославле.

Неделя начнется с дождей и температуры +2 градуса. Такая сырость сохранится до вторника. В среду станет неожиданно морозно, на улице похолодает до -3, кроме этого выпадет снег. В четверг будет еще холоднее, температура упадет до -6 градусов, а в пятницу ярославцев ждет 0 градусов на термометре.

- Не обойдется без арктических вторжений, и уже в конце первой декады в регионе ожидается резкое похолодание. И ещё одна волна холодного воздуха прорвётся в центр страны в конце месяца, и только в канун Нового года морозы станут слабеть, - рассказали о декабрьской погоде в центре "Фобос".