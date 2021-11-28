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Общество28 ноября 2021 9:38

В Ярославле неизвестный мужчина портит чужие авто

Он уже покалечил несколько машин на Богоявленской площади
Влада Красоткина
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Мужчина отдирает у авто номера. Фото: "Ярославль Live"

Мужчина отдирает у авто номера. Фото: "Ярославль Live"

В центре Ярославля на Богоявленской площади появился странный тип. Мужчина забирается на капоты машин, либо бросается под колеса, а затем отдирает у авто номера. Об этом рассказали жители, которые днем 28 ноября стали свидетелями неадекватного поведения земляка.

- Сел на капот. Мужчина бросался под машины и отрывал у них номера. Верните пункт полиции на Богоявленской площади. Там часто стала какая-то дичь происходить, - рассказывают ярославцы в группе «Ярославль Live».

Не смотря на то, что из-за выходок ярославца было испорчено чужое имущество - в полицию обращений от пострадавших не поступало.