В Ярославле неизвестный мужчина портит чужие авто

Мужчина отдирает у авто номера. Фото: "Ярославль Live"

В центре Ярославля на Богоявленской площади появился странный тип. Мужчина забирается на капоты машин, либо бросается под колеса, а затем отдирает у авто номера. Об этом рассказали жители, которые днем 28 ноября стали свидетелями неадекватного поведения земляка.

- Сел на капот. Мужчина бросался под машины и отрывал у них номера. Верните пункт полиции на Богоявленской площади. Там часто стала какая-то дичь происходить, - рассказывают ярославцы в группе «Ярославль Live».

Не смотря на то, что из-за выходок ярославца было испорчено чужое имущество - в полицию обращений от пострадавших не поступало.